Москва, , 15:33 — REGNUM Теперь «Яндекс.Навигатор» на территории Москвы оповещает водителей о приближении к школе. Об этом 24 октября сообщил Центр организации дорожного движения столицы в Twitter.

Проект разработан «Яндекс.Навигатором» совместно с ЦОДД и призван снизить количество аварий в районах, где располагаются учебные заведения.

Водитель будет информирован о приближении к школе с помощью знака «Осторожно, школа» на экране. При превышении скорости на подъезде к нерегулируемым пешеходным переходам около школ автомобилист получит голосовое предупреждение о необходимости снизить скорость.

По мнению ЦОДД, данный проект поможет обезопасить школьников у учебных заведений, а водителям — дополнительно напомнить о детях на дороге.