Предгорный район, , 15:31 — REGNUM На Ставрополье состоится суд по делу о взяточничестве над бывшим сотрудником центра обслуживания образовательных учреждений в Предгорном районе. Сумма незаконных гонораров, полученных обвиняемой, превысила 1 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 24 октября в пресс-службе Следственного комитета Ставропольского края.

На скамье подсудимых окажется бывший ведущий экономист отдела планирования указанного казенного учреждения. По данным следствия, в 2016 году обвиняемая получала взятки от главного бухгалтера одной из школ Предгорного района.

За это старший экономист должна была скрывать информацию о хищениях денег бухгалтером со счета школы, а также предупреждать ее о возможных проверках со стороны контролирующих органов.

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