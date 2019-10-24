Москва, , 15:22 — REGNUM Законопроектом, направленный на улучшение условий содержания под стражей женщин, имеющих при себе ребенка, и беременных женщин, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 24 октября.

Пабло Пикассо. Мать и детя. 1901

Поправками устанавливается норма санитарной площади на каждого ребенка в возрасте до трех лет, находящегося в камере вместе с матерью, в размере не менее 4 кв.м.

Одновременно вводится положение, согласно которому женщины, имеющие при себе детей в возрасте до трех лет, и беременные женщины содержатся отдельно от остальных подозреваемых и обвиняемых.

Вариант с отсроченным наказанием для беременных и женщин с детьми требует дополнительной проработки, отметил в ходе дискуссии член Совфеда Сергей Фабричный.

В ходе дискуссии звучали опасения, что для реализации норм будет применено уплотнение.

По данным Совфеда, на начало 2018 года в СИЗО находилась 141 беременная женщина и около 524 женщин с детьми в возрасте до трех лет. Цифры имеют тенденцию к снижению, уточнил Фабричный.