Нальчик, , 15:20 — REGNUM В Кабардино-Балкарии направлено в суд уголовное дело в отношении сотрудника полиции, которого обвиняют в халатности. Инспектор ДПС отдела ГИБДД в Баксанском районе потерял табельное оружие. После служебной проверки, проведенной по делу, он был уволен со службы в органах.

Вместе с ним пришлось расстаться с должностями еще семерым полицейским, сообщили ИА REGNUM 24 октября в пресс-службе прокуратуры по региону. Установлено, что во время несения службы 12 сентября 2019 года инспектор ДТП потерял автомат.

«В ходе несения службы, в результате небрежного и невнимательного отношения, полицейский допустил утрату автомата и боеприпасов к нему», — говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета по региону.

В отношении полицейского возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе».

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