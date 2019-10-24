Москва, , 15:25 — REGNUM Фигуранта дела «Нового величия» Сергея Гаврилова, сбежавшего из-под домашнего ареста, Люблинский суд Москвы 24 октября заочно приговорил к аресту. Об этом рассказал РИА Новости адвокат Максим Пашков.

Также юрист отметил, что дело Гаврилова выделено в отдельное производство.

Напомним, Сергей Гаврилов находился под домашним арестом. 21 октября появилась новость, что он сбежал. Позже стало известно, что он попросил политического убежища на Украине.

Как передавало ИА REGNUM, организацию «Новое величие» обвиняют в экстремизме. По данному делу проходят 10 человек. Защита отрицает виновность обвиняемых и заявляет, что организацию якобы создал сотрудник центра «Э» МВД, а фигурантов дела в нее намеренно вовлекли.