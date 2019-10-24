Санкт-Петербург, , 15:22 — REGNUM Апелляционная коллегия Санкт-Петербургского городского суда не встала на сторону петербурженки, оскорбленной 15-минутной рекламой перед показом фильма в кинотеатре. Горсуд отменил решение Московского районного суда, который постановил взыскать с кинотеатра в пользу истицы 500 рублей компенсации и 250 рублей штрафа. Об этом сообщает 24 октября объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Напомним, на днях депутаты Законодательного собрания Петербурга удивились длительностью рекламного блока, показываемого зрителям перед началом сеанса и задумались о вводе ограничений на продолжительность ее показа с 25−30 до 20 минут. Длительностью «рекламной паузы» также возмутились и обычные горожане.

Петербурженка Анна Пронина обратилась с иском в суд к ООО «Каро Фильм Менеджмент». В нем девушка просила признать неправомерными действий ответчика, указывающего в билете одно время сеанса, в то время как на деле начало просмотра киноленты из-за рекламы было отложено на 15 минут. Как следует из обоснования ее иска, в конце июля 2018 года она отправилась в кинотеатр «КАРО» в ТРК «Континент» на просмотр мультфильма «Монстры на каникулах 3: Море зовет».

Девушка прошла в зал и была вынуждена в течение 15 минут наблюдать рекламный блок, состоящий из промо-роликов воды, напитков и подарочных карт кинотеатра, а также анонсов кинофильмов и информационного видео об ответственности за незаконное использование экземпляров произведений или фонограмм в целях извлечения дохода.

«Пронина полагала, что указание в билете неверного времени начала сеанса нарушило ее права как потребителя, так как является недостоверной информацией о приобретаемой услуге; кроме того, ей была навязана дополнительная услуга предсеансового обслуживания, возможности отказа от которой истица была лишена», — пояснили в пресс-службе судов.

С позицией истицы согласился суд первой инстанции, он признал незаконными действия ООО «КАРО Фильм Менеджмент» по указанию в билете неверного времени начала показа кинофильма. В пользу Прониной была взыскана компенсация в общей сумме 750 рублей. Однако это решение было обжаловано ответчиком.

«Апелляционная коллегия Санкт-Петербургского городского суда решение Московского районного суда отменила, в удовлетворении исковых требований Прониной отказала», — отмечено в сообщении суда.

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