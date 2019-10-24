Москва, , 15:14 — REGNUM В Швеции суд вынес приговор капитану грузового судна Baltic Carrier, которое почти месяц назад село на мель у берегов шведского Хельсингборга. Гражданин России был признан виновным в употреблении алкоголя на борту и халатности при управлении судном.

Читайте также: Судно с моряками из РФ село на мель в Швеции из-за уснувшего капитана

Суд приговорил его к штрафу в размере 5 тыс. шведских крон, однако выплачивать эту сумму капитану не придётся, пишет ТАСС. Она компенсирована 29 дней, которые он провел в заключении. В настоящее время россиянин уже отпущен из-под стражи и может вернуться на родину.

Ранее по теме: Шведский суд на две недели арестовал капитана севшего на мель судна из РФ

Как сообщало ИА REGNUM, сухогруз Baltic Carrier, шедший из Калининградской области под флагом Гибралтара, сел на мель неподалеку от Хельсинборга 25 сентября. На борту было семь членов экипажа, включая российских граждан. Предположительно, капитан был пьян и уснул за штурвалом. Виновный в происшествии был задержан, а позднее по решению Шведского суда арестован ан две недели.

Читайте ранее в этом сюжете: В Швеции задержали российского капитана, посадившего судно на мель