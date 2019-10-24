Архангельск, , 15:10 — REGNUM В 2019 году в Архангельской области зарегистрирован резкий рост сразу нескольких опасных заболеваний. Об этом ИА REGNUM сообщили в Архангельскстате.

По данным статистики, заболеваемость сальмонеллезными инфекциями выросла в 1,7 раза, коклюшем — в 1,5 раза, сифилисом — на 15,5%. Увеличилось и число зарегистрированных случаев болезни, вызванной вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), на 8,7%.

С начала года в регионе зафиксировано 3 случая заболеваемости корью (в том числе2 случая у детей до 14 лет) и 1 случай вирусным гепатитом «Е» при их отсутствиив 2018 году. Также зафиксировано 4 случая заболевания болезнью, вызванной вирусомиммунодефицита человека, и 2 случая заболевания сифилисом у детей до 14 лет.

В то же время на территории Архангельской области сократилась заболеваемость бактериальной дизентерией — в 2 раза, гонококковой инфекцией — в 1,7 раза, острыми вирусными гепатитами — на 11,8%, туберкулезом на 10,7%, острыми инфекциями верхних дыхательных путей — на 9,8%, острыми кишечными инфекциями неустановленной этиологии — на 9,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, смертность в регионе по-прежнему значительно превышает рождаемость: с начала года в области родились 7,7 тысяч детей, а умерли — 11,2 тысяч человек.