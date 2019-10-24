Тольятти, Самарская область, , 15:15 — REGNUM Квартиру и деньги подарил московский ресторатор жителям Тольятти во время съемок программы «Секретный миллионер». Передача вышла в эфир на одном из телеканалов 23 октября.

Московский миллионер Тимур Ланский принял участие в шоу, по условиям которого он должен был три дня под видом бездомного провести в Тольятти и искать помощи у местных жителей.

В течение трех дней «бомж» скитался по городу, тяжело работал, искал еду и ночлег. В Тольятти нашлись добрые люди, которые захотели помочь мужчине.

Ему попытался помочь руководитель службы спасения Тольятти Андрей Дербенев, к которому Тимур Ланский, представившись сантехником, обратился за помощью.

На счет жены руководителя службы спасения были переведены 3 млн рублей на ее лечение. Помимо этого, московский миллионер купил однокомнатную квартиру многодетной матери, которая одна воспитывает четырех детей и живет с ними в съемной квартире.