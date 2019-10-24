Ставрополь, , 15:06 — REGNUM На Ставрополье за убийство таксиста вынесли обвинительный приговор 18-летнему жителю села Донского Труновского района Исмаилу Мустафаеву. Молодого человека также признали виновным в угоне автомобиля, краже и уничтожении чужого имущества, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе краевого управления СК РФ.

Установлено, что ночью 29 января 2019 года Мустафаев вызвал знакомого таксиста, перед которым у него уже был долг за предыдущие заказы. Клиент попросил отвезти его в село Труновское, а по окончании поездки отказался платить.

Между мужчинами возникла ссора, в ходе которой пассажир несколько раз ударил водителя по голове тяжелым предметом, найденным под сиденьем автомобиля. После этого злоумышленник вытащил тело потерпевшего из машины и выбросил в реку.

Чтобы скрыть следы преступления, Мустафаев повредил внутреннюю обшивку салона и сидений. Он также сжег навигатор, ключи зажигания, молоток и сумку, обнаруженную в салоне. Затем похитил телефон потерпевшего и скрылся.

Приговором суда Мустафаеву назначено наказание в виде 10,5 лет лишения свободы, которые он будет отбывать в колонии строгого режима.

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