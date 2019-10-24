Симферополь, 24 октября 2019, 14:57 — REGNUM Тактико-специальное занятие по освобождению условных заложников, захваченных условными террористами на территории МДЦ «Артек», состоялось 24 октября. Об этом на своей странице в Facebook написал глава Крыма Сергей Аксёнов. В этот же день состоялось внеочередное совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Республике Крым.
Международный детский центр «Артек» расположен на побережье Черного моря, в 12 км Ялты, в поселке городского типа Гурзуф — на 218 га. В 2018 году «Артек» принял около 40 тыс. детей.