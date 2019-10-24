Воронеж, , 14:55 — REGNUM Учёные Воронежского государственного технического университета готовы создать новую модель Воронежского водохранилища и прибрежных территорий, сообщает 24 октября пресс-служба вуза со ссылкой на ректора Сергея Колодяжного.

Создание новой модели жизни Воронежского водохранилища, по его словам, станет одним из проектов, направленных на решение актуальных задач регионального масштаба.

«Важно, чтобы все инициативы по очистке водоема и оживлению культурного наследия прибрежной территории не развивались сами по себе, — сказал он. — Вовлечение лидеров общественного мнения и талантливой молодежи позволит выявить факторы, которые препятствуют развитию этой территории, и понять, какие общественные пространства следует здесь создать».

Колодяжный добавил, что сегодня проектные группы университета уже работают над разработкой туристического паспорта под руководством «организации, которая создавала все олимпийские объекты». Также в рамках реализации проекта специалисты планируют разработать экологический паспорт Воронежского водохранилища.

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