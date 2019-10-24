Москва, , 14:53 — REGNUM Двум сёстрам Хачатурян, которые обвиняются в убийстве своего отца, до конца 2019 года будет запрещено запрет покидать свои дома и общаться друг с другом. Такое решение сегодня, 24 октября, вынес Московский городской суд.

Читайте также: Оправдывают поступок сестёр Хачатурян более 40% граждан РФ

Уточняется, что мера пресечения в виде запрета на определённые действия продлена до 28 декабря.

Само заседание прошло в закрытом режиме, так как в материалах делах содержатся данные о преступлении против половой неприкосновенности обвиняемых.

Ранее по теме: Убивших отца сестёр Хачатурян признали жертвами насилия

Как сообщало ИА REGNUM, громкое убийство произошло в Москве 27 июля 2018 года. Тело 57-летнего Михаила Хачатуряна с многочисленными колото-резаными ранами было обнаружено в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе в Москве.

В убийстве признались три дочери Хачатуряна. В ходе следствия выяснилось, что отец годами подвергал девушек моральному и физическому насилию. В августе 2018 года сестры Хачатурян были арестованы по решению суда. В конце сентября Басманный суд изменил им меру пресечения на запрет определённых действий, они были освобождены в зале суда.