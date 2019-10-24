Санкт-Петербург, , 14:53 — REGNUM В случае возвращения государственной системы вытрезвителей, у таких заведений должен быть медицинский профиль, но — с тесным взаимодействием с полицейскими. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал председатель комитета по законодательству петербургского парламента Денис Четырбок. («Единая Россия»).

По его словам, в Петербурге постоянно обсуждался вопрос о возвращении вытрезвителей.

«Когда были упразднены вытрезвители, а произошло это практически одновременно с переименованием милиции в полицию, был установлен рост смертей тех, кто в состоянии опьянения находился на улице: люди засыпали, замерзали. А также рост количества правонарушений, совершенных в состоянии опьянения», — сказал депутат.

Тогда подобную статистику связали именно с исчезновением системы вытрезвителей. В связи с этим, утверждает Четырбок, многие регионы обращались к федеральному центру с просьбой дать им полномочия возродить вытрезвители, но всё оставалось на уровне обсуждения.

«Я знаю, что в некоторых регионах открылись такие заведения на базе стационаров, то есть там не было охраны в виде полиции, и на это тоже были нарекания, потому что люди иногда бывают буйными», — заметил парламентарий.

На его взгляд, в случае возрождения вытрезвителей, это должны быть отдельные учреждения медицинского профиля, где врачи будут следить за здоровьем граждан, проводить первичный медосмотр.

«Но с тесным взаимодействием с полицией: нужна грубая сила, чтобы некоторых товарищей усмирять. Может быть, с обязательным присутствием росгвардейцев или полицейских», — пояснил Денис Четырбок.

Он также сообщил, что пока нет консенсуса в законодательном поле и о системе финансирования вытрезвителей, оплаты услуг, оказываемых гражданам, в том числе существуют предложения строить их по модели государственно-частного партнерства.

«Но это вопрос дискуссионный», — подчеркнул народный избранник.

Ранее петербургские медики поддержали идею возрождения вытрезвителей. Это освободит медучреждения от выполнения не свойственных им функций.

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