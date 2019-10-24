Владимир, , 14:48 — REGNUM Во Владимирской области прививки от гриппа сделали 244 тысяч человек, в том числе почти 55 тысяч детей. Как сообщила ИА REGNUM пресс-служба областной администрации, в регион поступила вторая партия вакцины против гриппа «Совигрипп», приобретённая на средства федерального бюджета, — 50 тысяч доз.

В рамках прививочной кампании в регионе планируют вакцинировать 45% населения. Бесплатно прививки сделать могут маленькие дети, школьники, студенты, работники медицинских, транспортных, коммунальных и образовательных учреждений, а также лица старше 60 лет.

При этом, как следует из статистики регионального управления Роспотребнадзора, во Владимирской области до сих пор не было выявлено ни одного случая гриппа.