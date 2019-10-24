Рим, , 14:45 — REGNUM Всеобщая забастовка 25 октября в Риме рискует парализовать город, передает Il Messaggero в четверг, 24 октября.

В забастовке примут участие не только работники транспорта (в том числе наземного, железнодорожного и метрополитена), но также и работники ряда городских служб, в том числе по вывозу мусора.

Из-за забастовки сотрудников социальных служб, в свою очередь, под угрозой окажется работа школ и музеев.

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