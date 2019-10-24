Иркутск, , 14:38 — REGNUM Ситуация вокруг ликвидации негативного воздействия отходов, накопленных в результате работы Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК), является патовой и её необходимо решать. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказала руководитель Молодёжного благотворительного фонда «Возрождение Земли Сибирской» Елена Творогова.

«История с БЦБК, и даже не с самим комбинатом, а с ликвидацией накопленных отходов, тянется уже очень давно. И, к сожалению, на всех её этапах присутствуют элементы не очень компетентных решений или аффилированные действия. Начиная даже с того, что исследования объёмов отходов и содержания карт-накопителей не были сделаны до подписания контракта с «Росгеологией» на ликвидацию отходов БЦБК», — подчеркнула эксперт.

По её словам, на одном из мероприятия «Росгеология» докладывала, что они вынуждены были провести подробные исследования. И в результате выяснилось, что объёмы превышают заранее заявленные, что состав шлам-лигнина в каждом из шлам-накопителей отличается, а также обнаружилось наличие щелокосодержащей жидкости:

«А об этом даже местные экологи знают, что там неоднородный состав. Когда об этом заявила «Росгеология», сославшись на то, что на исследования у них ушло много времени и много средств, сразу встал вопрос, почему не были проведены необходимые мероприятия до заключения контракта с «Росгеологией». Работа застопорилась».

Елена Творогова убеждена, что перед началом работы и заключением контракта необходимо было провести обширные публичные обсуждения.

«На самом деле в этой ситуации мы наблюдаем такой большой перевёртыш. Не было проведено масштабного публичного обсуждения по выбору технологий. Каждый раз это были отдельные мероприятия, где заслушивались только те предложения, которые смогли пробиться на эту площадку. А между тем Байкал — это объект всемирного природного наследия ЮНЕСКО. И раз у него такой статус, почему не объявить сбор предложений по ликвидации этих отходов на международном уровне? Я уверена, что в мировой практике нашлись бы примеры и технологии, которые позволили бы решить нашу проблему. Но этого ни разу не было сделано. И сначала появляется «Росгеология» и контракт с ней, а потом выясняется, что та технология, которую предполагали использовать, по факту для использования непригодна. И теперь нужно искать другую технологию, а время уходит, деньги уходят… Что касается предложения Владимира Бурматова, я не знаю, следственные органы здесь должны вмешаться или какие-то иные, но что ситуация патовая, и что в ней необходимо разбираться, это точно», — подытожила собеседница ИА REGNUM.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель комитета Госдумы РФ по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов («Единая Россия») обратился в Следственный комитет РФ с заявлением о необходимости проверить действия правительства Иркутской области и АО «Росгеология», имеющих прямое отношение к расходованию средств по очистке озера Байкал. По данным «Известий», речь идёт о выполнении работ по ликвидации негативного воздействия отходов БЦБК. Бурматов не исключает, что государству мог быть причинён особо крупный ущерб из-за неэффективного освоения 5,9 млрд рублей.

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