Москва, , 14:37 — REGNUM Московский книжный магазин «Молодая гвардия» не согласился продавать свежий номер исторического журнала «Дилетант» и вернул его издателям. Об этом на своей странице в Twitter сообщил один из учредителей журнала, главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.

«Они нам вернули журнал. Обложка их возмутила. Покупайте в других книжных и киосках», — говорится в сообщении.

Как пояснили в магазине «Молодая гвардия», руководство смутила свастика, изображённая на обложке, сообщает Znak.com, что может стать поводом для предписания за нарушение закона о пропаганде нацистской символики.

Кроме того, некорректным в издательском доме сочли и изображение на обложке Сталина в фате.