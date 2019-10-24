Рим, , 14:37 — REGNUM Правительство Италии не будет отменять снижение пенсионного возраста, заявил журналистам в четверг, 24 октября, лидер «Движения 5 звезд», глава МИД Луиджи Ди Майо, передает Italia Oggi.

Так он прокомментировал заявления своего коллеги по коалиции, лидера «Живой Италии» Маттео Ренци, который призвал к пересмотру пенсионной реформы.

Пенсионный возраст в Италии был повышен до 67 лет в 2012 году, инициаторами этого решения были либералы, в состав которых входил тогда и Ренци.

В 2018 года пенсионный возраст был снижен до 62 лет (при условии наличия 38 лет трудового стажа). Инициатива принадлежала «Лиге» Маттео Сальвини, однако ее поддержали и в «Движении 5 звезд». Позиция партии не изменилась, уточнил Ди Майо.