Владимир, , 14:35 — REGNUM Во Владимире Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 1 в рамках реализации регионального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование» получила 3,9 млн рублей на обновление материально-технической базы. Как сообщила пресс-служба областной администрации, работы уже завершились. На эти средства оборудовали учебные кабинеты и швейные и слесарные мастерские, а также закупили оборудование для них.

Всего в школе учится 282 ребёнка, 122 из которых имеют инвалидность. В 2018 году в школе-интернате появился первый ресурсный класс для детей с расстройствами аутистического спектра. Для них создали специальную ресурсную комнату с адаптированными игровыми комплексами, развивающими модулями, тактильными тренажёрами, жилетами для снятия сенсомоторного напряжения. Для детей, имеющих тяжёлые нарушения в развитии, был оборудован специальный кабинет, где они могут научиться управляться с современными бытовыми приборами.

Всего во Владимирской области в 2019 году новые профили трудового обучения появились в восьми коррекционных школах-интернатах, воспитанниками которых являются более 1600 человек.