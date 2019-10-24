Санкт-Петербург, , 14:34 — REGNUM Петербуржцы соберутся на митинг в День памяти жертв политических репрессий 30 октября. Мероприятие состоится на Троицкой площади у Соловецкого камня, к которому будут возложены цветы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Кроме того, как сообщили в Смольном, траурная церемония возложения венков и цветов состоится 30 октября и на мемориальном кладбище «Левашовская пустошь», где захоронены расстрелянные в эпоху Большого террора, будет отслужена панихида по погибшим.

Одновременно в нескольких точках — у Соловецкого камня, на Левашовском кладбище, в музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме на Литейном, на территории Федоровского собора на Миргородской улице, у памятника Достоевскому на Большой Московской, а также у Российской национальной библиотеки на Московском проспекте — собравшиеся зачитают имена ленинградских репрессированных. Поучаствовать в акции могут все желающие, они также могут добавить имена своих родных в список.

В малом зале кинотеатра «Родина» 30 октября в 10:00 покажут фильм «Памятник живым».

«К сожалению, очень много есть людей в нашем обществе, которые хотят отодвинуть то, что происходило с множеством людей, забыть об этом, о том, как то, что происходило, связано с сегодняшним днем. Причина же была в том, что государство ни во что не ставило человеческую жизнь, человеческое достоинство. Мы и сегодня эти отзвуки наблюдаем, когда видим агрессию, ненависть, нетерпимость. Поэтому вопрос о жертвах политических репрессий — это вопрос не только о прошлом, это вопрос о будущем», — сказал уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов.

Читайте также: Россия против Москвы: жертвы репрессий умирают, не вернувшись домой