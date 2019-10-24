Москва, , 14:34 — REGNUM В Москве разработают законопроект, направленный на снижение объёмов розничной продажи алкогольной продукции в многоквартирных домах столицы. Соответствующие меры обсудили в Московском парламентском центре на круглом столе на тему «Запрет продажи алкогольной продукции на первых этажах жилых домов и в непосредственной близости к ним», сообщила 24 октября пресс-служба Мосгордумы.

Как отметил председатель комиссии МГД по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов, органы государственной власти субъектов РФ могут наделить правом устанавливать дополнительные условия розничной продажи алкогольной продукции при организации услуг общепита в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. В частности, запретить работу «наливаек» в жилых домах и рядом с ними.

«Наливайки» — это заведения, под видом кафе и баров в жилых домах, в которых зачастую продают алкоголь в ночное время на вынос. Они создают «серый» сектор торговли и становятся местом притяжения асоциальных элементов.

В МГД рассказали, что региональный законопроект разработают таким образом, чтобы под его действие не попали добросовестные предприниматели.

Зампредседателя Молодежной палаты при Мосгордуме Денис Аширов добавил, что итоги мониторинга более 1,5 тысяч жилых домов в 19 районах на наличие «наливаек» показали: почти в половине расположены магазины, реализующие алкоголь, треть из них — в непосредственной близости от детских площадок.

В столице были опросили больше 8 тысяч человек. 53% высказались за инициативу закрыть места торговли алкоголем в жилых домах, 42% — «против», 5% — воздержались.

В ходе круглого стола прозвучало предложение наделить общие собрания собственников правом запрещать торговлю на первых этажах жилых домов. Это может привести к закрытию порядка 50% торговых площадок.

Ведущий научный сотрудник ГБУ здравоохранения «Московский научно-практический центр наркологии Департамента здравоохранения города Москвы» Юлия Шевцова отметила, что при обсуждении проблемы алкоголизма необходимо в первую очередь учитывать не интересы бизнеса, а здоровье населения. Так, в 2019 году 1723 больных алкоголизмом были сняты с диспансерного учета по причине смерти. По мнению Юлии Шевцовой, необходимо ограничивать торговлю спиртным, особенно в непосредственной близости от детских площадок.

По итогам круглого стола будет сформулирован ряд запросов в Торгово-промышленную палату Москвы, во все заинтересованные общественные организации, в органы исполнительной власти, Роспотребнадзор и правоохранителям с тем, чтобы собрать разные точки зрения и сформировать единое видение столичного законопроекта.