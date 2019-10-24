Москва, , 14:25 — REGNUM Чаще всего туристы из России попадают в аварию в Белоруссии. Об этом говорится в отчете компании «АльфаСтрахование».

Согласно данным страховой компании, в Белоруссии в ДТП с участием жителей России было зарегистрировано 34,3% от всех случаев аварий за рубежом.

На втором месте списка — Германия. Здесь показатель аварийности равен 10,3%. Третье место достается Польше, где дорожная обстановка более спокойная — неприятности коснулись лишь 10% застрахованных водителей.

Четвёртое и пятое места занимают соответственно Финляндии (8%) и Литва (4,9%). Кроме того, в десятку данного рейтинга попали: Эстония — 4,6%, Италия — 3,5%, Латвия — 3,2%, Испания — 2% и Франция — 1,9%.

Данная информация специалистами получена по итогам анализ убытков по международным полисам «Зеленая карта» в период с 2018 по 2019 годы.

Напомним, ранее комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга сообщил, что в городе установлены первые тестовые светоотражающие столбики «Классика», которые должны помочь водителям лучше ориентироваться ночью.

По замыслу инициаторов эксперимента, светоотражающие столбики должны снизить аварийную ситуацию на дорогах в центре Северной столицы. Пока столбики размещены на островке безопасности на перекрестке Невского и Адмиралтейского проспектов.

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