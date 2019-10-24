Варшава, , 14:19 — REGNUM Председатель Межотраслевого профсоюза украинских работников в Польше Юрий Корягин рассказал в интервью «Польскому радио» о проблемах, с которыми сталкиваются его соотечественники, приехавшие на работу в Польшу.

Главная проблема иностранных работников в Польше — многочисленные факты неоплаты работодателем уже выполненной работы. Вторая серьёзнейшая группа проблем — тяжёлые условия труда и пренебрежение работодателями требованиями правил техники безопасности. Третья важнейшая проблема — трудности с оформлением документов на пребывание в Польше и работу.

По словам Корягина, иностранные (в основном украинские) работники в Польше часто сталкиваются с психологическим давлением (моббингом) как со стороны местного населения, так и руководства на работе. Эта проблема особенно актуальна в небольших населённых пунктах. Причём украинские работники зачастую подвергаются моббингу не только со стороны поляков, а даже со стороны своих соотечественников, приехавших в Польшу ранее и занимающих уже какие-то руководящие должности на производстве.

Серьёзной проблемой, по словам профсоюзного лидера, является то, что зачастую работодатели устанавливают такие правила приёма на работу, что у иностранца нет шансов её получить. Это делается намеренно, но оформляется так, чтобы работодателя не смогли обвинить в дискриминации по национальному признаку. Также проблемой является тот факт, что для приёма на работу часто требуются документы об образовании, а в Польше украинские документы об образовании и научных степенях недействительны.

На вопрос корреспондента о том, каким будет его первое предложение по исправлению ситуации, Юрий Корягин заявил, что предлагает предоставлять украинским гражданам день отгула или выходной в День независимости Украины.