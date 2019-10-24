Вашингтон, , 14:12 — REGNUM Разработчики сцены Alan Wake на «движке» (базовая программа игры) Unreal Engine 4 выложили в сеть первые скриншоты. Издание GSOGaming 24 октября отметило, что они выглядят «потрясающе».

Участник профессионального сообщества Polycount (сайт художников-любителей и дизайнеров), известный под ником bealtaine, опубликовал изображения, которые воссоздают одну из сцен популярной игры. Автор статьи отметил, что она выглядит так, как сегодня должна выглядеть игра топ-уровня.

Напомним, Alan Wake изначально являлась эксклюзивом платформы Xbox 360, релиз игры состоялся 14 мая 2010 года. Сюжет рассказывает о писателе Алане Уэйке, который, пытаясь найти пропавшую жену, сталкивается с тёмными сверхъестественными силами.

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