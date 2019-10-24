Петрозаводск, , 14:18 — REGNUM Документы о концентрационных лагерях Финляндии, действовавших на оккупированной территории Карело-Финской ССР во время Великой Отечественной войны, рассекретило управление ФСБ по Карелии.

Документы впервые опубликованы на сайте РИА Новости и представлены на девяти машинописных листах.

В них рассказывается, что всего на территории оккупированной советской Карелии было создано 14 концлагерей для представителей не финно-угорского населения, в которых на начало 1942 года содержалось примерно 24 тысячи человек, что составляло около 30% от населения оккупированных территорий. Первый из них был образован 24 октября 1941 года.

По данным историков, всего через лагеря прошли около 50 тысяч человек и около трети из них погибли от голода. Как отмечают местные эксперты, члены финских лагерей чаще уничтожали людей с помощью голода и неоказания медицинской помощи, нежели чем с помощью оружия.

Кроме этого, в опубликованных документах приводятся фамилии людей, которые были руководителями концлагерей и приводятся показания об их зверствах. При этом отмечается, что на территории лагерей были введены телесные наказания за самые малые повинности.

Также приводится список предателей и изменников, в котором, наряду с людьми финского происхождения, присутствует некоторое количество русских.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM ранее, 21 октября представители белорусской общественности вручили литовским дипломатам обращение к парламенту Литвы и литовскому президенту Гитанасу Науседе, предложив в нём «приложить все силы для скорейшего прекращения преследования литовских диссидентов».