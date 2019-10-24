Калуга, , 14:02 — REGNUM Сотрудник управления Росгвардии по городу Москве обвиняется в совершении дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом в Жуковском районе Калужской области. Об этом 24 октября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

По версии следствия, в ночь на 12 июня 2018 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения, находясь за рулём автомобиля ВАЗ-21 120, в селе Курилово Жуковского района сбил пешехода и с места ДТП скрылся. Потерпевший был доставлен больницу, где скончался от тяжких телесных повреждений.

Материалы по данному факту по решению прокурора были переданы в органы Следственного комитета в марте 2019 года. Следователи возбудили по факту ДТП уголовное дело, собрали достаточно доказательств вины водителя, в том числе результаты судебных экспертиз. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.