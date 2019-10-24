Волгоград, , 13:55 — REGNUM Работа форума «Молодежь Юга России: межнациональное и межконфессиональное взаимодействие», проходившего в Волгоградском государственном техническом университете (ВолгГТУ), завершилась этноконцертом «Общее небо». Об этом 24 октября сообщает пресс-служба вуза.

В мероприятии приняли участие 300 человек из Адыгеи, Калмыкии, Пятигорска, Москвы, Астрахани. Целью мероприятия стало формирование общероссийского гражданского самосознания и духовной общности многонационального народа России на основе ценностей добрососедства и дружбы между народами.

Доцент кафедры «История, культура и социология» ВолгГТУ Евгения Ануфриева, обращаясь к молодым людям, поблагодарила всех за то, что они проявили интерес к мероприятию, приехали, и активно участвовали.

По итогам мероприятия всем участникам были вручены сертификаты, победителям — дипломы и грамоты по номинациям.

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