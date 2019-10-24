Москва, , 13:50 — REGNUM Для фестиваля «День народного единства» готовят 30 площадок по всей Москве. Об этом 24 октября сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Twitter.

Со 2 по 4 ноября в рамках фестиваля пройдут мастер-классы, театральные представления и другие мероприятия.

Как отметил Сергей Собянин, фестиваль позволит москвичам и гостям столицы лучше узнать большую многокультурную Россию. Посетители смогут познакомиться с ремеслами, кухней и традициями разных народов страны, а также попробовать приготовить национальное блюдо или смастерить поделку.

Большинство из 30 площадок фестиваля будет размещено в парках.