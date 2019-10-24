Москва, , 13:44 — REGNUM Стали известны автомобили, которые в России чаще выбирают в интернете. Данные сообщаются в пресс-релизе автомобильной группы «Авилон».

В тройку лидеров попали модели: Mercedes-Benz GLE, BMW X5, BMW 3-Series. Ими интересуются в среднем в три раза чаще, чем другими моделями.

Лидерами в массовом секторе стали: Volkswagen Tiguan, Hyundai Creta, Hyundai Tucson, Hyundai Solaris и кроссовер Ford Kuga.

Самыми популярными моделями в сегменте Premium, которые выбирают в интернете, стали: Mercedes-Benz GLE, BMW X5, BMW 3-Series, Mercedes-Benz E-Class и C-Class.

В сегменте Luxe большим спросом в сети у автолюбителей пользуются машины: Bentley Continental GT, Rolls-Royce Phantom, Bentley Bentayga, Rolls-Royce Wraith и Cullinan.

Напомним, в сентябре 2019 года самым покупаемым новым авто европейского бренда в России стала немецкая модель Volkswagen Polo. За месяц эту машину приобрели 4834 российских покупателя, что почти на 3% меньше прошлогоднего уровня продаж.

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