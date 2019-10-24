Санкт-Петербург, , 13:45 — REGNUM В Петербурге задержан ранее судимый за сексуальное преступление местный житель, который две недели назад, предположительно, совершил очередное злодеяние в отношении троих малолетних девочек

Информация о сексуальном преступлении, совершенном в подъезде дома на Серебристом бульваре в Приморском районе Петербурга, поступила в полицию 9 октября. Жертвами педофила стали трое девочек в возрасте 12 и 8 лет. По данному факту было возбуждено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера.

«22 октября сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России и полиции Приморского района на улице Композиторов задержали 43-летнего неработающего местного жителя по подозрению в данном преступлении», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу.

Как уточнили в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу, задержанному мужчине, 1976 года рождения, уже предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

По версии следствия, обвиняемый совершил в отношении трех школьниц, 2007 и 2011 года рождения, насильственные действия сексуального характера. Мужчине грозит длительный срок заключения.

Следователи СКР ведут работу по выявлению аналогичных эпизодов преступной деятельности обвиняемого. Расследование уголовного дела продолжается.

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