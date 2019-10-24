Лусака, , 13:43 — REGNUM В Замбии был зафиксирован первый локальный случай полиомиелита с 1995 года. Об этом передает VOA Africa со ссылкой на заявление Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В отчете, представленном на этой неделе, представители ВОЗ заявили, что этот случай был обнаружен на границе с ДР Конго, в которой в этом году было зафиксировано 37 случаев полиомиелита. Агентство здравоохранения ООН сообщило, что установленной связи между случаем в Замбии и продолжающейся вспышкой в ДР Конго не выявлено, но также отметило, что необходимо усилить эпидемиологический надзор и вакцинацию, предупредив, что в настоящее существует «вероятность международного распространения» полиомиелита.

Как сообщает ВОЗ, случай заболевания был зафиксирован у двухлетнего мальчика, причиной которого, предположительно, стала мутация вируса из вакцины. В редких случаях вирус в пероральной вакцине против полиомиелита может мутировать в форму, способную вызвать новые вспышки заболевания, передают в организации.

По информации журналистов VOA, девять африканских стран в настоящее время борются с эпидемиями полиомиелита, связанными с мутациями вируса из вакцины.