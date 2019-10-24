Екатеринбург, , 13:36 — REGNUM Екатеринбургскому мэру Александру Высокинскому направлена официальная просьба по уборке парка имени 50-летия ВЛКСМ. Об этом заявил экс-депутат гордумы Эдуард Мансуров в Facebook.

Как сообщил экс-парламентарий, соответствующее письмо было направлено градоначальнику от свердловского министерства общественной безопасности.

В ведомстве ранее согласовали в парке митинг против мусоросортировочного завода и мусорного полигона, но для этого городские власти должны убраться на данной территории, считают в министерстве.

«А вы говорите, от митингов пользы нет», — написал организатор.

Экс-депутат и сам планирует написать письмо мэру, чтобы уточнить, как именно мэрия будет проводить уборку парка.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге согласовали митинг против строительства мусоросортировочного комплекса и мусорного полигона рядом с посёлком Шабровский. Ранее свердловские и городские власти обещали, что скандальные объекты не построят без согласования с местными жителями.