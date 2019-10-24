Ставрополь, , 13:27 — REGNUM Власти Ставрополья актуализировали региональную программу капитального ремонта многоквартирных домов. Из нее по постановлению губернатора края Владимира Владимира исключены 615 зданий, в которых находится менее пяти квартир, сообщили ИА REGNUM 24 октября в пресс-службе министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.

В ведомстве рассказали, что в 2014 году, когда формировалась региональная программа, Жилищный кодекс РФ предписывал включать в нее все дома с тремя и более квартирами. При этом, как отметили в министерстве, собственники помещений в малоквартирных домах неоднократно просили дать им возможность проводить капремонт самостоятельно и по необходимости.

В конце 2018 года субъектам разрешили исключить из региональных программ капитального ремонта дома с количеством менее пяти квартир. Таких зданий на Ставрополье оказалось 615, больше всего — в Курсавском сельсовете Андроповского района (84), Кисловодске (77 МКД), Советском (70) и Минераловодском (65) городских округах.

По словам министра ЖКХ Ставрополья Романа Марченко, собственникам помещений в малоквартирных домах в полном объеме вернут взносы на капремонт, уплаченные с начала 2015 года. В тех домах, где работы уже выполнены, собственникам вернут деньги за вычетом средств, потраченных на капремонт их домов.