Ивдель, Свердловская область, , 13:22 — REGNUM В свердловском Ивделе оштрафован бизнесмен, который поставляет горячее питание в школы. При организации питания в образовательных учреждениях найдены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Нарушения были выявлены в школе №1 и школе-интернате. Персонал пищеблоков не был обеспечен необходимой спецодеждой, а также не соблюдался температурный режим хранения продуктов питания.

Бизнесмен кормит школьников по муниципальному контракту. В отношении него возбудили дела по двум статьям КоАП. Гражданин был оштрафован в целом на 11 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, проблема с качеством школьной еды является одной из актуальных, в том числе и на Урале. В начале 2018 года по школам Екатеринбурга прокатилась волна отравлений. После этого муниципальное предприятие «Золушка» было лишено права оказывать услуги по организации питания в средних образовательных учреждениях.