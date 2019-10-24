Москва, , 13:17 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла закон, гарантирующий сокращенный рабочий день женщинам, работающим на селе, передает корреспондент ИА REGNUM 24 октября.

Борис Григорьев. Русская крестьянка. 1923

Проект закона гарантирует женщинам, которые живут и работают в сельской местности, сокращенную продолжительность рабочего времени — не более 36 часов в неделю. При этом оплата останется прежней, как и при полной, 40-часовой рабочей неделе.

В апреле 2019 года Минтруд предложил увеличить продолжительность рабочего дня для женщин, работающих на селе. Инициатива вызвала широкий общественный резонанс.