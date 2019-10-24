Москва, 24 октября 2019, 13:17 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла закон, гарантирующий сокращенный рабочий день женщинам, работающим на селе, передает корреспондент ИА REGNUM 24 октября.

Борис Григорьев. Русская крестьянка. 1923
Борис Григорьев. Русская крестьянка. 1923

Проект закона гарантирует женщинам, которые живут и работают в сельской местности, сокращенную продолжительность рабочего времени — не более 36 часов в неделю. При этом оплата останется прежней, как и при полной, 40-часовой рабочей неделе.

В апреле 2019 года Минтруд предложил увеличить продолжительность рабочего дня для женщин, работающих на селе. Инициатива вызвала широкий общественный резонанс.