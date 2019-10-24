Брянск, , 14:34 — REGNUM Депутаты Брянской областной думы повысили величину прожиточного минимума для пенсионеров и многодетных семей на 2020 год. Решение принято 24 октября на заседании регионального парламента, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Минимум увеличивается на 600 рублей — в 2019 году показатель для пенсионеров был принят на уровне 8 523 руб, для многодетных — 10 029 руб.

Величина прожиточного минимума пенсионера в Брянской области на 2020 год составит 9 120 рублей. Детский минимум с 1 января 2020 года будет равен 10 606 рублей — это пособие будет выплачиваться ежемесячно семьям при рождении третьего ребёнка или последующих детей.

Напомним, в III квартале 2019 года прожиточный минимум в регионе понизили в среднем на 282 рубля.

Читайте ранее в этом сюжете: Для жителей Брянской области снизили прожиточный минимум