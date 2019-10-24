Байкальск, Иркутская область, , 13:15 — REGNUM Обращение в Следственный комитет России из-за ситуации вокруг переработки отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК) без корректировки задачи непродуктивно. Об этом рассказал корреспонденту ИА REGNUM координатор программы экологизации промышленности Центра охраны дикой природы Игорь Шкрадюк.

По его словам, ситуация здесь сложная, поскольку любое действие, прямо не предусмотренное указом президента, может повлечь за собой обвинение в нецелевом расходовании средств.

«На селезащиту «Росгеология» потратить деньги не может, но бюджет выделил на это средства. На очистные «Росгеология» не может потратить деньги, пока не получит на это прямого разрешения», — отметил он.

А как сообщало ИА REGNUM, именно эти задачи должны стать основными для обеспечения экологической безопасности. Тогда как переработка шлам-лигнина, по мнению эколога, является не приоритетной или даже ненужной.

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«Но у обращения в СКР может быть другой подводный камень. Дело в том, что нанятая «Росгеологией» для переработки отходов компания «ВЭБ-Инжиниринг» собрала массу технических предложений. Она обещает передать все эти предложения для экспертизы в Академию наук, и уже отобранные проекты представить на конкурс», — напомнил он.

Но тут появилась конкурирующая компания, которая без конкурса и без экспертизы выразила намерение получить заказ на переработку по своей технологии термической переработки. По словам Игоря Шкрадюка, эта технология ещё сырая и имеет ряд опасных узких мест.

«Термическую переработку можно наладить для какого-то конкретного вида отходов. Но состав содержимого шламонакопителей сильно меняется от карты к карте. И переходные режимы неизбежно влекут резкий всплеск выбросов загрязняющих веществ. Это физика горения», — подчеркнул он.

В связи с этим эколог выразил сомнение по поводу того, что обращение в СКР послужит благим целям, а не переделу крупного государственного заказа.

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