Воронеж, , 13:13 — REGNUM На 90 суток приостановлена работа детского сада в селе Воробьёвка Воронежской области — в связи с выявленными нарушениями санитарно-эпидемиологического законодательства, сообщила 24 октября пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов.

После вспышки заболевания в детском саду — тогда заболели девять детей — учреждение проверили сотрудники Управления Роспотребнадзора по Воронежской области. При проверке выяснилось, что в саду отсутствуют промаркированные емкости с крышками для замачивания посуды в дезинфекционном растворе, гибкие шланги с душевой насадкой для ополаскивания посуды, невозможно определить контролируемую температуру горячей воды. В пищеблоке нет раковин для мытья рук. Также отдельной раковиной не оснащено место в медкабинете для временной изоляции заболевших детей. Специалисты также установили, что группы в детсаду переполнены. В то же время в пищеблоке персонала не достаёт. Анализы смывов с объектов окружающей среды выявили наличие бактерий группы кишечной палочки.

«На основании выявленных нарушений суд признал МКДОУ «Воробьевский детский сад №1» виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения)», — уточнили в службе судебных приставов. Детсад закрыт на 90 суток.

Куда распределят детей, посещавших этот детсад, не уточняется. Всего на территории района числится 12 детских дошкольных учреждений — 4 самостоятельных детских сада и восемь структурных подразделений школ.