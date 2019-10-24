Калуга, , 13:08 — REGNUM В Калужской области с незаконных свалок с июля по сентябрь 2019 года было вывезено около двух тысяч кубометров мусора, сообщает 24 октября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные регионального оператора.

В регионе было выявлено 90 мест незаконного складирования различных отходов. Так, 45 мусорных свалок обнаружили в Калуге. По 18 свалок выявлено в Дзержинском и в Жуковском районах, а в Боровском нашли девять свалок. Работа по ликвидации незаконных свалок проводилась в рамках национального проекта «Экология».

Ранее правительством Калужской области совместно с ООО «ГазЭнергоСтрой — Экологические технологии» подписано соглашение о рекультивации в течение шести лет всех региональных полигонов твёрдых бытовых отходов, выведенных из эксплуатации.