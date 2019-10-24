Рим, , 12:55 — REGNUM Пластиковые отходы отдельно от остальных собирает около 87% итальянских семей, сообщили в национальной службе статистики Istat в четверг, 24 октября.

К 2017−2018 годам в сравнении с 1997—1998 годами этот показатель вырос более чем в два раза: тогда пластиковые отходы собирали отдельно около 39% граждан.

Выросли также и показатели по доле собираемых отдельно отходов из бумаги (с 47% до 86%) и стекла (с 52% до 89%).

По данным за 2017 год, в среднем в Италии годовой объем отходов, собранных раздельно, составил около 488 кг на одного жителя.