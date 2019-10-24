Лампедуза , Италия, , 12:47 — REGNUM Действия правительства Италии ведут к превращению острова Лампедуза в крупнейший лагерь для беженцев на территории Европы, заявила во время своего выступления в парламенте страны в четверг, 24 октября, депутат от «Братьев Италии» Каролина Варки.

Такой подход к проблеме миграции не соответствует интересам ни Италии, ни самих мигрантов, полагают оппозиционеры.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, после выхода «Лиги» Маттео Сальвини и формирования новой либерал-популистской коалиции власти Италии отказались от жестких ограничений миграционных потоков и вновь стали принимать в своих портах корабли перевозчиков мигрантов.

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