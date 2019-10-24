Токио, , 12:50 — REGNUM Несмотря на частые землетрясения, наводнения и цунами в Японии считается, что безопаснее находиться во время таких катаклизмов в здании, нежели на улицы. Об этом 24 октября говорится в статье Славы Копысова «Архитектура мятежной природы: как строят дома в Японии», размещённой на ресурсе tjournal.ru.

Как пишет автор, в стране Восходящего солнца считается безопасным находиться даже в раскачивающемся при землетрясении здании, так как все высотные здания в столице Японии — а их 153 и по этому показателю Токио входит в десятку самых высоких городов мира, строятся «в соответствии со специальным строительным стандартом». И даже более того — в Японии на законодательном уровне прописаны сейсмоустойчивые укрепления и ветрозащитные конструкции.

К такому варианту решения жилищного вопроса, пишет Копысов, японский народ привела «японская природа с её частыми катаклизмами». При этом вначале традиция строительства пришла в Японию, как и многое другое, из Китая и именно оттуда японцы позаимствовали основные характерные черты архитектурного стиля.

Отмечается, что сначала основным строительным материалом было дерево и дома ставили на сваи, чтобы не рассекать течение воздуха, чтобы дом был выше уровнем в случае наводнения, а также этот материал был пластичнее в случае землетрясения, нежели камень. Дворцы в Японии появились только в 16 веке, когда в стране установился феодальный строй.

Первые многоэтажки в Японии появились в конце XIX века и этому поспособствовал пожар, начавшийся из-за ураганного ветра. При этом Городской закон о строительстве и Городской план по застройке были приняты на основе опыта строительства небоскребов в США в 1919 году и в них было ограничение для шести городов строить не выше 30 метров.

В 1923 году жители Токио столкнулись с землетрясением магнитудой 7,9 баллов и так как из «658 построенных на тот момент высотных зданий только 35 из них обрушились полностью или наполовину, а 49 оказались серьёзно повреждены — такой результат признали удовлетворительным».

Через год профессор Тосикато Сана придумал сейсмический коэффициент, а к «концу пятидесятых и началу шестидесятых удалось изучить силу мощных толчков и поведение структурных элементов зданий в стрессовых условиях», и из-за этого был введен новый высотный максимум — 45 метров в 1963 году.

«В апреле 1968 года рекомендуемый максимум превысили более чем в три раза. Здание Касумигасеки возвышалось над землёй на 147 метров и 36 этажей», а «первое жилое высотное здание построили спустя шесть лет — 18-этажный дом высотой 47,7 метров. Туда поселили сотрудников корпорации Kajima» — пишет в своей статье автор.

Затем, строительный кодекс «пересмотрели в 1981 году в пользу увеличения до 60 метров, что равнялось примерно 22 этажам». А на данный момент лишь в Токио 153 здания выше 150 метров и ещё 8 строятся. В Осаке их 41, в Нагойе — 11, в Кавасаки — 10, в Йокогаме — 7, в Кобе — 6, в Тибе — 4 и в Хиросиме — 3.

В 1995 году «сейсмологи зафиксировали толчки магнитудой 6,9 баллов. Погибло 6434 человека, оказалось разрушено 200 тысяч зданий, и километр скоростного шоссе Хансин, а также 120 из 150 причалов в порту Кобе. Город частично остался без электричества. Тем не менее в целом здания, построенные по правилам 1981 года, проявили себя хорошо».

При всем этом «современная японская архитектура заостряет внимание не только на безопасности и противодействии природным силам, но стремится к гармонии с окружающей средой. Даже при строительстве больших и массивных зданий в Японии стараются использовать экологичные материалы — дерево и бумагу», — говорится в материале.