Сеул, , 12:32 — REGNUM К 2030 году правительство Южной Кореи намерено сократить объем выбросов парниковых газов на 24%. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства окружающей среды страны.

По их словам, 22 октября план по реагированию на изменения климата был вынесен на обсуждение и одобрен представителями 17 смежных министерств.

Согласно новому плану, к 2030 году власти Южной Кореи намерены сократить объем выбросов парниковых газов до 536 млн тонн, что на 24,4% меньше по сравнению с объемом выбросов в 2017 году.

«В настоящее время мир сталкивается с климатическими изменениями. Мы намерены придерживаться нового плана, чтобы стать низкоуглеродным обществом», — сообщили в министерстве.

Низкоуглеродное общество — новый тип социума с высоким экологическим сознанием и нацеленностью на постепенный отказ от использования ископаемых видов топлива.