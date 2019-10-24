Ставрополь, , 12:24 — REGNUM В Ставропольском крае вынесено решение суда по иску жительницы Карачаево-Черкесии, пострадавшей от действий врачей. Муслимат Тохтауловой поставили неверный диагноз «Отечно-инфильтративная форма рака» и прооперировали, удалив грудь и матку, пишет «Комсомольская правда на Северном Кавказе».

После этого женщине пришлось перенести 18 курсов химиотерапии. И лишь спустя 11 лет было установлено, что диагноз был установлен неверно. За рак в 2008 году врачи приняли укус паука.

Здоровая, как оказалось женщина, узнав о своих перенесенных страданиях, подала иск к Республиканскому онкологическому диспансеру Карачаево-Черкесии. В нем шла речь о 10 млн рублей компенсации.

Вчера, 22 октября, суд удовлетворил его частично, постановив взыскать с медицинской организации за некачественное медицинское обслуживание 800 тыс. рублей. Кроме того, в решении суда речь идет о штрафе в размере 50% (400 тыс. рублей) от сумы иска за неисполнение требований потребителя.

Отметим, что ранее в суде Карачаево-Черкесии врач онкодиспансера была признана невиновной в причинении тяжкого вреда здоровью пациентки.

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