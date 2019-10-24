Москва, , 12:19 — REGNUM КПРФ поддерживает законопроект о принципах здорового питания и гарантировании горячего питания для школьников начальных классов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 октября, об этом заявил депутат Госдумы Николай Осадчий (КПРФ). Однако коммунисты настаивают на поправках.

«В этом законе надо четче прописать три позиции. Мы должны добиться, чтобы распространить принцип горячего питания не только на начальные классы, но и на всех школьников», — сказал Осадчий.

Коммунисты также намерены добиваться стакана молока для школьников.

«Второе, мы должны добиться, чтобы в законе четко было прописано о стакане молока, а не просто какого-то горячего напитка и горячей пищи. Плюс к этому обязательно стакан молока, потому что ничего лучше для ребенка природа не придумала», — подчеркнул депутат.

Еще одно замечание касается финансирования.

«И третье. В законе пока стоит формулировка: в случае нехватки средств в регионах, вот нам нужно записать так, чтобы было прописано: не может субсидировать, а обязательно субсидирует регионы для обеспечения этой важнейшей задачи», — предложил депутат.