Красноярск, , 12:17 — REGNUM Опыт подготовки специалистов по ядерной медицине представил специалист института фундаментальной биологии и биотехнологии Сибирского федерального университета (СФУ) Андрей Шуваев на Международной конференции форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Красноярске. Об этом 24 октября сообщает пресс-служба вуза.

Образовательная программа по подготовке специалистов, способных работать на объектах ядерной медицины — радиохимиков и радиофизиков — реализуется в СФУ с 2016 года.

«В первой части доклада я поделился результатами обучения в рамках магистерских программ по подготовке физиков и химиков для учреждений ядерной медицины. Во второй части рассказал о наших планах. Так, в настоящее время ведётся подготовка трёхстороннего соглашения СФУ, ФМБА и Университета Санто-Томаса (Филиппины), необходимого для обучения магистрантов из Филиппин в рамках уже существующей программы на английском языке», — сказал Шуваев.

Всего в работе форума приняли участие более 20 экспертов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона: Китая, США, Японии, Вьетнама, Перу, Индонезии, Филиппин, Таиланда и других.

Читайте ранее в этом сюжете: СФУ создаст программу подготовки медицинских физиков для Филиппин