Москва, , 12:14 — REGNUM К рассмотрению по существу уголовного дела гражданина США Пола Уилана, который обвиняется в шпионаже против России, суд приступит ориентировочно через полгода. Об этом сообщил адвокат обвиняемого Владимир Жеребенков.

Он пояснил, что сначала сторона защиты намерены обжаловать решение судебной инстанции об аресте Уилана, на это потребуется некоторое время.

«Потом пройдут все формальности, дело поступит в Мосгорсуд и начнётся рассмотрение по существу, тоже в закрытом режиме, — приводит ТАСС слова адвоката. — Это произойдёт примерно в мае 2020 года».

Как сообщало ИА REGNUM, Пол Уилан был задержан сотрудниками ФСБ в Москве в конце 2018 года после передачи ему в отеле «Метрополь» секретного списка сотрудников одной из российских спецслужб. Иностранцу предъявили обвинение по ст. 276 УК РФ («Шпионаж»), максимальное наказание по которой — 20 лет лишения свободы. Сам подозреваемый свой вины не признаёт.