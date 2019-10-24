Тбилиси, , 12:12 — REGNUM Правительство Грузии постановило создать межведомственную Комиссию по поиску и перезахоронению без вести пропавших в результате вооруженных конфликтов. В состав комиссии войдут представители десяти ведомств. Об этом рассказала государственный министр по примирению и гражданскому равноправию Кетеван Цихелашвили, передает 24 октября Первый канал Грузинского телевидения.

Как отметила Цихелашвили, в результате вооруженных конфликтов 1990-х и 2008 годов пропавшими без вести считаются около 2,5 тыс человек. С 2010 года под эгидой Красного Креста проводятся поиски захоронений, в результате которых удалось идентифицировать лишь 178 человек, чьи останки возвращены семьям.

«Мы призываем обратиться в комиссию всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении пропавших без вести во время вооруженного конфликта, или имеет такого члена семьи, о котором до сих пор не было заявлено. Это процесс, который служит установлению судьбы пропавших без вести», — сказала Цихелашвили.