Калуга, , 12:11 — REGNUM Калужский областной суд в апелляционном порядке рассмотрел уголовное дело в отношении 19 местных жительниц, совершивших мошенничества при получении средств материнского капитала. Об этом 23 октября сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора области Искрина Лепёхина.

Судом первой инстанции установлено, что 57-летняя жительница Перемышльского района с 2014 по 2017 год с группой лиц по предварительному сговору систематически получала социальные выплаты. Она договаривалась с женщинами, имевшими сертификаты на материнский капитал, они оформляли договоры купли-продажи объектов недвижимости по завышенной стоимости приобретаемого жилья. После этого, женщины представляли заведомо ложные документы в отделение Пенсионного фонда РФ по Калужской области и получали деньги.

Отделению Пенсионного фонда был причинён материальный ущерб в размере, превышающем миллион рублей, администрация Думиничского района потеряла более 400 тыс. рублей.

Приговором суда 18 женщинам, обвиняемым по одному эпизоду преступления, назначено наказание в виде лишения свободы условно. Жительнице Перемышльского района, которая организовала преступную схему, с учетом 18 эпизодов преступления назначено наказание в виде четырёх лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также прокурором города заявлен гражданский иск о взыскании с подсудимых денежных средств в счет возмещения имущественного вреда.